James vestigt weer een record: 43 punten in play-off tegen Toronto

Halverwege keken de Cavaliers nog tegen een kleine achterstand aan (61-63). Sterspeler LeBron James nam vannacht liefst 43 punten van de Cavaliers voor zijn rekening. Ook noteerde de 33-jarige spelmaker veertien assists en acht rebounds. Het gebeurde in de play-offs van de NBA nog niet eerder dat een basketballer uitkwam op meer dan veertig punten. Kevin Love had met 31 punten ook een belangrijk aandeel in de overwinning. Bij Toronto Raptors waren DeMar DeRozan (24 punten) en Kyle Lowry (21 punten) het meest trefzeker.



In de best-of-sevenserie staat Cleveland nu met 2-0 voor. De derde ontmoeting is komende zaterdag in Cleveland.