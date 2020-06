Jan Verhaas volgt herstart snooker vanuit huis: ‘Blij dat ik er nog niet bij ben’

Snooker is terug in Engeland, wat betekent dat voor u?

,,Voor mij op dit moment nog niets, bij dit toernooi (Championship League, red.) zijn andere scheidsrechters actief. Ik wacht af of het WK eind juli in Sheffield doorgaat en of ik daar straks zonder problemen naartoe kan reizen.”



Voor u staat er dus ook al heel wat op het spel in Milton Keynes.

,,Inderdaad, ik zit nu drie maanden thuis en wil graag weer aan het werk. Het moet alleen wel kunnen allemaal. Zo ben ik benieuwd hoe het gaat met social distancing.”