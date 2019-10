Jansen (Dodgers) en Albies (Braves) nemen voorsprong in play-offs MLB

Nederlands management­bu­reau op WK atletiek tweede in ‘medaille­klas­se­ment’

6 oktober Het is geen nieuws dat het in Nijmegen gevestigde managementbureau van Jos Hermens – Global Sports Communication – een grote speler in de atletiek is. Op het WK atletiek in Doha sleepten hun atleten 8 gouden, 6 zilveren en 6 bronzen medailles af. Opvallend: als ze zouden meedingen in het medailleklassement voor landen zouden ze achter Amerika op de tweede plaats staan.