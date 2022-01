Japanse turnlegende Uchimura (33) stopt na drie olympische titels

Jos Verstappen op NOC*NSF Sportgala: ‘Emotioneel een zwaar jaar voor Max’

Zelf hing de hoofdrolspeler in de lucht, op weg naar een welverdiende vakantie. Max Verstappen werd vanwege zijn wereldtitel in de Formule 1 uitgeroepen tot Sportman van het Jaar. ,,Hij was wel moe. Het was een zwaar jaar, emotioneel ook”, zei Jos Verstappen in de Lichtfabriek in Haarlem, waar hij gisteravond voor zijn zoon de Jaap Eden Trofee in ontvangst nam.

23 december