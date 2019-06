Jarige Van Driel kan net niet stunten met zege op hoogste niveau

Van Driel, die zijn toernooien normaliter op het een na hoogste niveau in Europa afwerkt, kende een fantastische week op de golfbaan in Antwerpen. Met zijn vriendin als caddie plaatste de jarige Hagenaar zich op vrijdag als vijfde voor het weekend in het toernooi dat niet volgens het gewoonlijke strokeplay-format wordt gespeeld. ,,Ze mag haar baan wel bijna gaan opzeggen‘’, grapte Van Driel daarover tussen de rondes op de finaledag door.



Na een sterke knock-outfase, waarin hij in rechtstreekse duels over 9 holes af wist te rekenen met enkele gevestigde namen op het hoogste niveau, trof Van Driel in de finale met Migliozzi alweer zijn derde Italiaanse opponent. Die 22-jarige speler had de finale bereikt door de rake, harde klappen waarmee hij zijn tegenstanders zijn wil oplegde. Zo ook Van Driel, bij wie de slordigheden halverwege de finale in het spel slopen. Uiteindelijk haalde Migliozzi met vier slagen verschil zijn tweede overwinning van het seizoen binnen.



Het bleek één wedstrijd te veel te zijn voor de mondiale nummer 434, die door deze prestatie en de daarmee gepaard gaande cheque van meer dan een ton wel fors zal stijgen.