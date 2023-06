Jeffrey Herlings komt ten val in Teutschenthal en trekt zich vervolgens terug

Femke Bol verpulvert op 400 meter FBK Ga­mes-re­cord: ‘Dit voelde iets te lekker aan’

Femke Bol heeft bij de FBK Games in Hengelo met overmacht de 400 meter gewonnen. De 23-jarige Amersfoortse liet in een een uitverkocht FBK-stadion 50.11 klokken. Dat was een record voor de FBK Games, dat stond sinds 2018 op 50.88. De tijd van Bol was iets meer dan een halve seconde boven haar Nederlandse record (49.44 seconden).