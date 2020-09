Jokic helpt Denver Nuggets aan Game 7 tegen LA Clippers

Reportage Spektakel op Jaarbeurs­plein: ‘Als dit het nieuwe normaal is, kan ik er wel aan wennen’

11 september Voor het eerst sinds het coronavirus Nederland in zijn greep houdt, is Nederland het decor van een internationaal sportevenement. Op het Utrechtse Jaarbeursplein strijden veertig teams om de titel King en Queen of the Court. Hoe werkt dat, een mondiaal toernooi in coronatijd?