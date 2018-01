Joost Luiten kan goede klassering niet behouden in Abu Dhabi

Phelps overwoog zelfmoord tijdens zijn loopbaan

12:33 Michael Phelps heeft tijdens zijn leven als topsporter zware moment gekend. De succesvolste olympiër aller tijden had te maken met zware depressies en overwoog zelfmoord. ,,Ik wilde niet meer zwemmen, zelfs niet meer leven'', aldus Phelps tijdens een bijeenkomst over mentale gezondheid in Chicago.