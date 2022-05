Joost Luiten leider in Dutch Open na voortvarende eerste ronde

Luiten noteerde acht birdies en één bogey. Hij heeft één slag voorsprong op de Deen Rasmus Højgaard en de Engelsman Eddie Pepperell.



De 35-jarige Bleiswijker kan een opsteker goed gebruiken, want hij speelt tot dusver een allesbehalve opbeurend seizoen. In de tien toernooien waar hij meedeed, haalde hij liefst zes keer de cut niet. Zijn beste resultaat is de tiende plaats in het Steyn City Championship in Johannesburg. Op de wereldranglijst is Luiten zelfs weggezakt naar een positie buiten de top 400.