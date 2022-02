Joost Luiten mag hopen op topklassering door ijzersterke start in Verenigde Arabische Emiraten

Video Hockey­sters lijden verrassend puntenver­lies tegen veerkrach­tig Spanje

De Nederlandse hockeysters hebben in de Pro League gelijkgespeeld tegen Spanje. Het duel in Valencia eindigde na de reguliere speeltijd in 2-2. Een dag eerder had Oranje nog gewonnen van Spanje met 0-1, dankzij een doelpunt van Frédérique Matla.

5 februari