Joost Luiten wendt zich tot sportpsycholoog

Morris zal Luiten, die al geruime tijd klaagt over zijn putprestaties vanwege een verandering van zijn grip (hij heeft zijn linkerhand nu onder), de komende tijd niet bijstaan bij toernooien. Morris komt morgen naar Nederland. ,,Karl werkt met zijn spelers in de aanloop naar toernooien en dat is precies wat ik ook fijn vind, in de toernooiweken wil ik volledig gefocust zijn op het spelen.”



Luiten werkt deze week toe naar het World Golf Championship in China, waarna toernooien volgen in Turkije, Zud-Afrika en het slottoernooi van 2019 in Dubai.