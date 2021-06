Jubilerende Caia van Maasakker vond briefje én aanvoerdersband voor hoteldeur: ‘Wil je mij dragen?’

Door Natasja Weber



De eerste wedstrijd van de Oranjevrouwen dit EK werd de wedstrijd van Caia van Maasakker. De 32-jarige verdedigster speelde zaterdagmiddag voor ruim 3000 toeschouwers in het Wagener Stadion haar 200ste interland. Binnen tien minuten had Van Maasakker haar jubileum voorzien van een mooie glans door een strafbal te benutten nadat Laura Nunnink in de cirkel werd gevloerd; 1-0.

,,Heel bijzonder om mijn 200ste interland op een EK in eigen land te spelen mét publiek op de tribune. En dan ook nog scoren”, blikte Van Maasakker kort na de wedstrijd terug. ,,Mooier kan niet.”

Briefje voor hoteldeur

Wat haar dag extra bijzonder maakte, was een mooie geste van aanvoerster Eva de Goede. ,,Toen ik vanochtend mijn hoteldeur opende om te gaan ontbijten lag de aanvoerdersband voor mijn deur met een briefje erbij: ‘Wil je mij vandaag dragen?’ stond erop. ,,Dat was wel even een kippenvelmomentje”, vertelde Van Maasakker. ,,Echt een heel mooi gebaar van Eva dat ik eenmalig de aanvoerdersband mocht dragen.”

Met de aanvoerdersband om haar onderbeen - zoals in het dameshockey gewoon is - dicteerde Van Maasakker van achteruit het spel tegen het matig spelende Ierland. Het verzet van de Ierse hockeysters was al na een kwartier gebroken. Kort na de openingstreffer van Van Maasakker in de negende minuut, maakte Laurien Leurink op fraai aangeven van Felice Albers 2-0.

Volledig scherm Oranje viert de 1-0. © ANP

In de schoot geworpen

Ierland was nog wel fel begonnen aan de wedstrijd. In de derde minuut kreeg The Green Army een levensgrote kans. Met meer geluk dan wijsheid redde keepster Josine Koning van dichtbij op de inzet van Kathryn Mullan. Ierland - in 2018 nog verliezend WK-finalist tegen Nederland - kwam er na de 2-0 niet meer aan te pas. De 3-0 van Frédérique Matla uit een strafcorner kreeg de ploeg van bondscoach Alyson Annan wel heel makkelijk in de schoot geworpen. De Ierse keepster Ayeisha McFerran liet de - op het oog houdbare - bal eenvoudig onder haar door rollen.

In de tweede helft was het eenrichtingsverkeer. Na kansen voor Marloes Keetels en Felice Albers was het uiteindelijk Laurien Leurink die met een frommelgoal de 4-0 op haar naam schreef.

Van Maasakker sprak na afloop van een goede start van het EK. ,,Er zat veel snelheid in ons spel, we kwamen snel in de cirkel. Natuurlijk zijn er nog genoeg verbeterpunten. Soms kan het net passen net even sneller en strakker. Maar dit was onze eerste grote wedstrijd sinds lange tijd en de connectie met elkaar moet nog groeien.”

Stopt

Vorige maand maakte de 32-jarige Van Maasakker bekend dat ze na deze zomer stopt als tophockeyster. Ze speelde in mei haar laatste wedstrijd in de play-offs voor SCHC. Na het EK en de Olympische Spelen kiest Van Maasakker voor haar maatschappelijke carrière. Ze studeerde bedrijfseconomie maar zegt nog niet te weten wat ze straks precies gaat doen.

,,Ik concentreer me eerst helemaal op het Nederlands team. Ik heb er onwijs veel zin in, eerst deze week het EK en dan de Olympische Spelen. In Tokio zal het heel anders worden dan de Spelen van Londen en Rio die ik heb meegemaakt. Maar ik ben heel erg blij dat we überhaupt kunnen spelen. Ik heb alle begrip voor de maatregelen die genomen worden om in Tokio veilige Olympische Spelen te kunnen houden”, zegt Van Maasakker die met Oranje goud won in 2012 (Londen) en zilver in 2016 (Rio de Janeiro).

Volledig scherm © ANP