Judd Trump soeverein naar eerste wereldtitel snooker

Trump houdt aan zijn eerste wereldtitel circa 588.000 euro over. Higgins ging met ongeveer 235.000 euro naar huis. Voor de 43-jarige Schot was het zijn derde nederlaag op rij in de WK-finale. In 2011 wist hij Trump in de eindstrijd nog wel te verslaan (15-8).



Het mooiste compliment voor Trump kwam van zijn rivaal. Higgins was vol lof. ,,Ik had geluk vanavond: ik zat er bovenop en hoefde geen ticket te kopen. Judd was echt ongelooflijk goed.”