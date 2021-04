Judobond Iran voor vier jaar geschorst vanwege rel met Israël

Video Sjoerd Marijne, hockey­coach in corona­brand­haard India: ‘Het voelt als een gevangenis’

28 april In India zijn inmiddels meer dan 200.000 mensen overleden aan het coronavirus. Hockeytrainer Sjoerd Marijne is bondscoach van het Indiase damesteam en bevindt zich dus midden in het vuur. Hoe ervaart Marijne deze bizarre situatie? ,,Iedereen heeft er op zijn eigen manier last van.’’