Judoka Van Dijke traint voor marathon voor zelfmoordpreventie: 'Ik gun niemand wat wij hebben moeten meemaken’

De laatste keer dat Sanne van Dijke (25) met Steven appte, stuurde hij: ‘We gaan wel een keer wandelen. Dan hebben we het erover’. Haar broer had eerder financiële problemen, nu leek hij het weer lastig te hebben. Dat vertrouwde ze niet. Iedereen zat binnen vanwege het coronavirus, hij had een baan, in de sales, waar moest hij zijn salaris aan opmaken? ,,Mijn moeder zou de volgende dag langsgaan, ik dacht: ik wacht het wel even af. Maar een dag later is het gebeurd. Dan denk je: ik had er misschien meteen heen moeten gaan. Die gedachte vind ik lastig.’’



Dit is een verhaal over verlies. Over een topsporter met een Europese titel achter haar naam, bij wie ruim vier maanden geleden nog alles moest wijken voor de Olympische Spelen, maar die nu denkt: het is maar een judotoernooitje. Waar maken we ons druk om met z’n allen? Maar bovenal is dit een verhaal over grote maatschappelijke problemen. ,,Kijk, voor Steven is het nu te laat, maar ik gun niemand wat hij en wij hebben moeten meemaken.’'