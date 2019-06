Judoploeg naar kwartfinale EK

Antetokoun­mpo als tweede Europeaan ooit beste van de NBA

8:41 Giannis Antetokounmpo is in de NBA uitgeroepen tot Most Valuable Player, oftewel de beste basketballer van afgelopen seizoen. De 24-jarige Griek, die uitkomt voor Milwaukee Bucks, is na de Duitser Dirk Nowitzki (2007) pas de tweede Europeaan die de prijs in ontvangst neemt.