Juul Franssen in tranen na brons op WK

Voor Franssen was brons het hoogst haalbare na haar nederlaag in de kwartfinale tegen Miku Tashiro. De Japanse nam haar in een houdgreep en liet niet meer los. Franssen was in haar eerste duel van de herkansing te sterk voor Kathrin Unterwurzacher uit Oostenrijk (waza-ari). Ze opende de wereldtitelstrijd met winst op Munchunchimeg Baldorj uit Mongolië (ippon). Daarna versloeg ze de Russische Ekaterina Valkova op waza-ari.



Franssen vierde haar grootste succes uit haar loopbaan. Nooit eerder hield ze een medaille over aan haar optredens op de Olympische Spelen, WK en EK. Met de bronzen plak kreeg de Limburgse ook de bevestiging dat ze goed bezig is op weg naar haar grote doel, de Spelen in Tokio. Met het succes van Franssen is de Nederlandse ploeg al halverwege de doelstelling voor de mondiale eindronde in de hoofdstad van Azerbeidzjan.



Voor bondscoach Maarten Arens is het WK geslaagd als zijn judoploeg volgende week met twee medailles terug naar Amsterdam vliegt.