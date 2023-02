Kabinet wil geen Russen op Olympische Spelen, NOC*NSF reageert teleurgesteld

Met het weren van sporters uit Rusland en Belarus die onder een neutrale vlag willen meedoen aan de Olympische Spelen in Parijs, geeft het kabinet ook gehoor aan de wens van de Tweede Kamer. De Kamer heeft donderdag een motie hiertoe van de PvdA aangenomen.

Minister Helder erkent dat het kabinet niets in handen heeft als het IOC anders beslist. De (internationale) sport is ,,autonoom” in de keuze om Russische en Belarussische sporters toe te laten tot internationale sportwedstrijden. Ook premier Mark Rutte beseft dat het kabinet - en andere landen - het IOC niets kan opleggen, zei hij in zijn wekelijkse persconferentie.

Volledig scherm Sportminister Conny Helder. © ANP / ANP

Maar de oproep om de spelers van beide landen te weren, ook als zij onder neutrale vlag willen meedoen, ,,moet echt worden gedaan”, zei Rutte. Er zijn momenten ,,waarop je grenzen met elkaar trekt” en ,,dat je niet kunt zwijgen.” Dit is zo’n moment, zei Rutte.

‘Onvergelijkbaar met WK voetbal in Qatar’

De oorlog die Rusland bijna een jaar geleden tegen Oekraïne is gestart, en waarbij Rusland de hulp krijgt van Belarus, is van een schaal die niet meer is voorgekomen sinds de Tweede Wereldoorlog, zei Rutte.

De situatie is daarmee in zijn ogen volstrekt onvergelijkbaar met het WK voetbal in Qatar. Ondanks de uitbuiting van bouwvakkers die de stadions en accommodaties voor het WK bouwden, heeft het kabinet zich niet bemoeid met de WK-deelname of een boycot van het Nederlands elftal.

Rutte vindt dat sport, cultuur en politiek van elkaar gescheiden moeten blijven, maar in deze situatie van ,,verschrikkelijke agressie” van Rusland tegen Oekraïne met ,,duizenden doden, ook aan Russische kant, kun je niet zeggen: we zwijgen en we zien wel wat er gebeurt.”

Reactie NOC*NSF Sportkoepel NOC*NSF vindt het teleurstellend dat de Tweede Kamer en de minister van VWS zich nu al hebben uitgesproken tegen deelname onder neutrale vlag van individuele sporters uit Rusland en Belarus aan internationale sportevenementen, en dan met name de Olympische Spelen van Parijs in 2024. Volgens NOC*NSF zou het beter zijn de uitkomsten af te wachten van een verkenning naar de mogelijkheden hiervoor, die momenteel gaande is bij het Internationaal Olympische Comité (IOC). NOC*NSF zegt ,,volmondig” de eerder door het IOC opgelegde sancties tegen beide landen te steunen en betuigt nogmaals solidariteit met Oekraïne en Oekraïense sporters. ,,Ook de hulp aan Oekraïense vluchtelingen vanuit de sport, door onder andere sportverenigingen in ons land, zullen wij onverminderd blijven steunen”, aldus de sportkoepel. ,,Vanuit het gedachtegoed van de olympische beweging onderschrijven wij tegelijkertijd het uitgangspunt dat elke sporter de mogelijkheid moet krijgen zijn of haar sport te beoefenen zonder daarbij belemmerd te worden door de politieke situatie in het land van herkomst”, vervolgt NOC*NSF. ,,Deelnemen aan internationale wedstrijden onder neutrale vlag, kan daarbij uitkomst bieden. De moeilijke positie van individuele sporters die ongewild betrokken worden bij politieke conflicten, verdient aandacht en zorg.”