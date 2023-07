Kamminga pakt weer zilver na bijzondere WK-finale op 100 meter schoolslag: drie zwemmers tikken als tweede aan

Op de 100 meter schoolslag won Kamminga al twee keer mondiaal zilver: in 2021 bij de Olympische Spelen en in 2022 op de WK. Tijdens dat toernooi van een jaar geleden werd Kamminga ziek en wat volgde was een kwakkeljaar. Zijn trainingsomvang moest de Noord-Hollander terugschroeven van dertig à veertig uur in de week naar een voor een topsporter schamele vijf uur. Hij was fysiek en mentaal opgebrand.

Maar zijn basis is goed en dus streed de poulain van bondscoach Mark Faber na zes maanden serieus trainen maandag in de WK-finale weer gewoon mee om de prijzen. Tussen Martinenghi en Fink in tikte Kamminga na 58,72 tegelijkertijd aan. ,,Ik ben zo blij dat ik een rotjaar zo kan afsluiten, weer zilver op WK, geweldig”, jubelde Kamminga direct na zijn race voor de camera van de NOS. ,,Het was kort dag. Dan is er twijfel voor nu, niet voor volgend jaar. Als ik dit nu al kan, belooft dat veel.” In 2024 zijn de wereldkampioenschappen in februari in Doha en in de zomer natuurlijk de Olympische Spelen in Parijs.