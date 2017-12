Kamminga verbetert Nederlands record opnieuw

De 22-jarige zwemmer uit Katwijk zette in de series een tijd neer van 2.03,56. Het record had hij al in handen. Kamminga noteerde in augustus tijdens wereldbekerwedstrijden kortebaan in Eindhoven 2.04,74. Met zijn tijd bereikte Kamminga als tweede de finale, die later op vandaag gezwommen wordt. Alleen de Rus Kirill Prigoda was met 2.03,38 rapper.



Ranomi Kromowidjojo haalde de halve finales op de 50 meter vlinderslag. De Nederlandse klokte 25,31 seconden, en bleef daarmee de Deense Emile Beckmann net voor (25,32). De Zweedse topzwemster Sarah Sjöström bereikte als nummer drie de halve finales met een tijd van 25,47. Maaike de Waard werd vierde in 25,55 en kwalificeerde zich eveneens. Elinore de Jong zette met 25,98 seconden de twaalfde tijd neer. Omdat er per land maar twee zwemsters in actie mogen komen in de halve finales, werd de 28-jarige Nederlandse uitgeschakeld. De halve finales en de finale zijn later vandaag.