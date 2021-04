Kamminga verpulvert eigen Nederlands record, slechts één man ooit sneller

Broch kiest voor nieuwe uitdaging in Roemenië

28 april Handbalster Yvette Broch geeft haar carrière een nieuwe impuls. De cirkelspeelster die in augustus 2018 de sport nog opgaf omdat ze mentaal en fysiek was opgebrand, heeft ruim 2,5 jaar later een tweejarig contract getekend bij de Roemeense topclub Bucuresti. De club uit Boekarest meldde de komst van de 30-jarige Broch op zijn website.