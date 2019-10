Kamminga wint ook 200 meter schoolslag in Berlijn

WK boksen Toch geen wereldti­tel boksen voor Fontijn: ‘Ze zit er doorheen’

14:54 Nouchka Fontijn heeft in het Russische Oelan-Oede even gedacht voor het eerst in haar loopbaan de wereldtitel in de klasse tot 75 kilogram te hebben veroverd. Na protest van haar tegenstander greep ze tot ieders verrassing echter alsnog naast de titel, zo werd 50 minuten na de wedstrijd duidelijk. ,,Ze zit er helemaal doorheen.”