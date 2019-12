Kamminga zwemt met ticket op zak weer record

Kamminga had zich zaterdagochtend in de series al verzekerd van zijn tweede olympische startbewijs. Met 59,00 dook hij in het vertrouwde Sloterparkbad onder de limiet, die op 59,38 staat. Kamminga had eerder dit jaar bij de WK in Gwangju net naast plaatsing voor de Spelen op de 100 school gegrepen. Hij eindigde daar als dertiende, een plek bij de beste twaalf had automatische plaatsing betekend. Kamminga mag nu op de Spelen uitkomen op de 100 en 200 school.

Op de 100 meter vrije slag won Femke Heemskerk het duel met Ranomi Kromowidjojo. Heemskerk zegevierde in 53,23, 'Kromo' tikte als tweede aan in 53,83. Beide zwemsters, jarenlang de boegbeelden van de Nederlandse zwemploeg, verzekerden zich bij de WK al van deelname aan de Spelen op dit nummer. Dat deed Arjan Knipping toen ook op de 400 wissel. Knipping won 'zijn' afstand in Amsterdam in 4.15,12, bijna 2 seconden boven het Nederlands record dat hij in Gwangju op 4.13,46 zette.



Maaike de Waard was de beste op de niet-olympische 50 rug. De Waard zegevierde in 28,06. Kyle Stolk moest op de 100 vrij in 49,73 genoegen nemen met de vierde plaats.