Keizer en Meppelink grijpen Europese titel voor eigen publiek

Ervaren zijn Meppelink en Keizer zeker, maar nog niet als duo. Los van elkaar veroverden ze namelijk allebei al eens de Europese titel, beiden met Marleen van Iersel aan hun zijde. Nu hebben ze de krachten gebundeld op weg naar de Olympische Spelen van Tokio in 2020.



Het Nederlandse duo startte de wedstrijd sterk met goed gevarieerd spel. Na aanvankelijk een gaatje geslagen te hebben, kwamen de Zwitsers weer langszij. Toch slaagden Meppelink en Keizer erin aan het einde weer weg te lopen. Op het eerste setpunt was het meteen raak: 21-16.



De tweede set verliep vanaf de start al anders. Nu was het aan Betschart en Hüberli om het voortouw te nemen. Toch trokken Keizer en Meppelink de stand weer gelijk op 14-14, waarna het Zwitserse koppel een time-out aanvroeg. De Nederlanders voelden dat de Europese titel al aan te raken was, maakte het nog even spannend, maar verzaakte niet meer. Met een gelukkig netballetje werd het besloten: 26-24 en daarmee de titel.