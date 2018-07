Keizer en Meppelink verslaan Tsjechisch duo en plaatsen zich voor EK-finale

Krumins komt net tekort voor winst op 3000 meter in Londen

16:47 Susan Krumins is bij Diamond League-wedstrijden in Londen als tweede geëindigd op de 3000 meter. De 32-jarige atlete finishte na 8.41,83. Ze was maar iets langzamer dan de Keniaanse winnares Lilian Kasait Rengeruk: 8.41,51.