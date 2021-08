Kelly van Zon zeker van paralympisch zilver: ‘Dit is een ontzettend heerlijk gevoel’

Van Zon staat voor de derde keer op rij in de finale. Ze won goud op de Paralympische Spelen in Londen (2012) en Rio (2016). Ze versloeg zaterdag in de kwartfinales de Zuid-Koreaanse Kim Seongok met 3-1 en was daarna in de halve finales met 3-1 te sterk voor de Turkse nummer 2 van de wereld Kubra Korkut.