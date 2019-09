Kenley Jansen bereikt mijlpaal met 300ste save

De Geus stijgt op WK met stip naar 1

25 september Windsurfster Lilian de Geus heeft op de tweede dag van de WK in de olympische RS:X-klasse in Italië de macht gegrepen. De titelverdedigster kwam in de drie dagraces op het Gardameer bij Torbole als tweede, eerste en zevende binnen. Daardoor klom ze van de zesde naar de eerste plek in het klassement na zes races.