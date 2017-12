‘Kickboksen heeft een evolutie doorgemaakt’

Abbingh na klinkende zege: We zijn klaar voor iedereen

8 december De riante zege van het Nederlands vrouwenhandbalteam op gastland Duitsland bij het WK was een welkome. ,,We waren hier al dagenlang mee bezig, deze wedstrijd wilden we echt winnen'', zei een glunderende Lois Abbingh na afloop tegen Ziggo Sport. Ze was goed voor negen treffers in het laatste groepsduel, dan Oranje met 31-23 won.