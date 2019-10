Kimmann tweede in olympische testrace BMX

MotoGP keert op gloednieuw circuit terug in Brazilië

10 oktober Brazilië keert terug op de kalender van de WK wegrace. Over drie jaar vindt weer de Grote Prijs van Brazilië plaats, op een nieuw aan te leggen circuit in Rio de Janeiro. Het 4,5 kilometer lange Rio Motorpark in de westelijk gelegen wijk Deodoro, een van de grote sportlocaties bij de Olympische Spelen van Rio 2016, moet in 2021 af zijn.