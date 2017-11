Kipchoge doet wereldrecordpoging bij marathon Londen

De olympisch kampioen deed in september wel mee aan de marathon van Berlijn. Kipchoge wilde in de Duitse hoofdstad het wereldrecord van zijn landgenoot Dennis Kimetto (2.02.57) verbeteren, maar hij bleef daar in de regen ruim een halve minuut boven. De Keniaan gaat op 22 april in Londen een nieuwe poging doen.

,,Veel hangt af van hoe goed ik kan trainen en hoe het weer op die dag is'', zei Kipchoge donderdag. ,,Maar ik weet dat ik het in me heb om een wereldrecord te lopen.'' Hij zegevierde in 2015 en 2016 in Londen. Die laatste keer bleef de Keniaan slechts acht tellen boven het wereldrecord. Tijdens de komende editie heeft hij concurrentie van onder anderen Mo Farah.