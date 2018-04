Kipkemoi verrast favorieten in marathon van Rotterdam

Oud-winnaar Abera Kuma, eveneens uit Kenia, werd tweede op zes seconden van Kipkemoi. De derde plaats was voor de Ethiopiër Kelkile Gezahegn, die eerst nog even alleen voorop had gelopen.



De omstandigheden waren goed in Rotterdam waar het windstil was met een aangename temperatuur. Favoriet Getu Feleke kon na ruim 25 kilometer het tempo van de eerste groep niet meer volgen. De Ethiopiër kon nog een keer aansluiten maar haakte definitief af toen Gezahegn er in het Kralingse Bos na zo'n 35 kilometer vandoor ging. Zijn landgenoot Mule Wasihun probeerde hem nog te volgen, maar uiteindelijk gingen alleen Kipkemoi en Kuma hem nog voorbij.



Edwin de Vries werd de snelste Nederlander. De atleet uit Overveen finishte in een persoonlijk record: 2.17.46 (officieus). De Vries profiteerde van het uitvallen van Khalid Choukoud, die kort voor de finish uitstapte. Hij liep bijna twee minuten onder zijn oude toptijd.