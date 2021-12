Kippenvel en ontroering: Max Verstappen en Sifan Hassan grote winnaars op NOC*NSF Sportgala

Door Rik Spekenbrink



De speeches, het applaus en de muziek van Blaudzun: ze hadden na twee uitzonderlijke sportjaren een vollere, warmere zaal verdiend. Maar het sportgala opnieuw afgelasten was geen optie. Zonder een rode loper vol fotografen en camera’s en zonder de crème de la crème van de Nederlandse sport in de zaal, werd er in Haarlem het beste van gemaakt. De beelden zorgden als vanouds voor een mooie, soms ontroerende omlijsting van het uitreiken van de diverse Jaap Edens. Met zo’n onuitputtelijke lijst aan successen was dat overigens nog een flinke dobber.

Al was de keuze voor Max Verstappen als Sportman van het Jaar een zekerheidje. Hooguit de hechte olympische familie, die de neiging zou kunnen hebben op elkaar te stemmen, zou dat nog kunnen voorkomen. Maar de afgelopen jaren werd duidelijk hoeveel sporters tweewekelijks de tv aanzetten om naar de Formule 1 te kijken. Van Kjeld Nuis tot Niki Terpstra, van Femke Heemskerk tot Richard Krajicek. Autosport spreekt tot de verbeelding, laat staan als een nuchter Nederlands joch zich in die gekte tot ’s werelds beste kroont. Meer dan vijf miljoen mensen keken naar de zinderende slotrace in Abu Dhabi, duizenden mensen vlogen er ondanks de coronamaatregelen naartoe om het van dichtbij mee te maken. Zoals begin september drie dagen lang zeventigduizend mensen samen een oranje zee vormden in Zandvoort.

Volledig scherm Winnaars Hugo Haak, Jos Verstappen (vader van Max Verstappen) Jetze Plat, Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Hennie Kuiper na afloop van het NOC*NSF Sportgala. © ANP

Hoe bijzonder en uniek de drie olympische medailles van Harrie Lavreysen ook waren, na het centimetergevecht met collega Jeffrey Hoogland. Hoe prachtig en veerkrachtig het verhaal van Niek Kimmann, die zich na een botsing met een official eerst bekommerde om de vrijwilliger, om vier dagen later het BMX-goud te winnen. Beiden wisten dat ze geen toespraak hoefden voor te bereiden. Zijn sportprestaties niet met elkaar te vergelijken, de impact ervan was duidelijk meetbaar.

Quote Max had even nergens meer zin in. De afgelopen anderhalve week kwamen er zo veel emoties los, hij was echt vermoeid na een zwaar jaar en veel verplich­tin­gen Jos Verstappen

Dat deed Verstappen ook niet. Hij was na een slopend seizoen op weg naar een verdiende vakantie, maar had met vader Jos een waardige ontvanger gestuurd. ,,Max had even nergens meer zin in”, vertelde senior. ,,De afgelopen anderhalve week kwamen er zo veel emoties los, hij was echt vermoeid na een zwaar jaar en veel verplichtingen.” Jos Verstappen kreeg de nu al iconische foto, met Max vlak na de laatste race, ingelijst mee, samen met de Jaap Eden.

Vijf jaar geleden won Verstappen die ook al, toen vanwege het feit dat hij de eerste Nederlandse winnaar van een grand prix was. Olympisch kampioenen Dorian van Rijsselberghe en Ferry Weertman kwamen toen tekort in de verkiezing, net als Sven Kramer en Tom Dumoulin. Verstappen, toen 19, had al aangegeven ‘dat ze de prijs beter aan iemand anders konden geven’, maar kwam het beeldje - destijds in ontvangst genomen door Jan Lammers - vier maanden later toch ophalen.

Sifan Hassan

Sifan Hassan was de logische Sportvrouw van het Jaar. Drie afstanden lopen op de Spelen in Tokio, waar begon ze aan? Te veel hooi op de vork, het kon zich ook als een boemerang tegen haar keren. Maar het ‘eigenwijze mensje’ luisterde naar haar gevoel, en kwam met twee keer goud en eenmaal brons naar huis. De val, in de halve finale van de 1500 meter, maakte haar verhaal nog specialer. Suzanne Schulting domineerde het WK shorttrack volledig, Annemiek van Vleuten werd het goud in de olympische tijdrit van Tokio zeer gegund, na de akelige val in Rio de Janeiro en haar ‘bijna-overwinning’ in de wegwedstrijd. Maar ook zij wisten dat er één vrouw bovenuit stak.

Volledig scherm Sifan Hassan. © ANP

Geheel in lijn met deze surrealistische tijd, was Hassan uiteindelijk toch niet in Haarlem om de trofee in ontvangst te nemen. ,,Ik was speciaal naar Nederland gekomen, en voelde me zenuwachtig om erbij te zijn”, vertelde ze via een videoverbinding, met de Jaap Eden in haar handen. ,,Maar ik heb vandaag positief getest op covid. Ik wil wel al mijn collega-atleten bedanken, dit is echt een bijzondere prijs voor mij.”

Volledig scherm Jos Verstappen nam de prijs in ontvangst. © ANP

