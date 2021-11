Kira Toussaint in Nederlands record naar goud op 200 meter rugslag

Volleybal­ler Erik van der Schaaf maakt geen geheim van zijn homoseksua­li­teit: ‘Voetbal­lers vrezen reacties publiek’

De volleyballers en volleybalsters van Sliedrecht Sport droegen afgelopen weekeinde een regenboogband om de arm en vestigden zo - enkele dagen na International Coming Out Day - extra aandacht op meer LHBTI-acceptatie. Voor Erik van der Schaaf, sinds dit jaar actief in Sliedrecht, was de actie extra speciaal: spreken over zijn homoseksualiteit is het taboestadium al ver voorbij.

21 oktober