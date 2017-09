Klamer mikt op podium in Rotterdam: 'Ga vooral genieten'

De 26-jarige Klamer bivakkeert al een aantal jaren bij de beste triatletes van de wereld op de olympische afstand (1,5 km zwemmen - 40 km fietsen - 10 km hardlopen). Ze presteert dit seizoen constant; in de zes wedstrijden waar ze van start ging, eindigde ze vier keer bij de eerste tien. Het leverde haar tot nu toe in de tussenstand van het WK de zesde plaats op.



,,Het is lastig mijn kansen in te schatten. Ik heb een tijdje geen wedstrijden gedaan en ik weet niet goed hoe anderen ervoor staan. Ik ga vooral ook genieten. Het is geweldig om in je eigen land aan een WK mee te doen'', aldus de Beuningse, die in 2013 de Europese titel veroverde.