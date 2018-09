Klassement KLM Open op z'n kop op 'moving day'

Eerder op de dag lukte dat ook al de Belg Thomas Detry, die zijn dag eveneens afsloot met -8. Opmerkelijk is dat de Belg vrijdagmiddag al op weg was naar zijn huis in Brussel, omdat hij in de veronderstelling was dat zijn -1 na de eerste twee dagen niet goed genoeg was om de cut te overleven. Na het avondeten reisde hij daarom wederom af richting Spijk, waar hij liefst negen birdies sloeg en slelchts een bogey. Met een score van -9 (gedeelde achtste plaats) staat hij in de top van het klassement en begint hij zondag aan de laatste ronde op The Dutch.