Kleine atletiekploeg mikt op medailles bij WK indoor

,,Een echte doelstelling is er niet, maar er zijn reële medaillekansen. Ik verwacht finaleplaatsen en hoop met één of meer medailles thuis te komen.'' Genoemd drietal vergaarde al het nodige eremetaal op voorgaande grote titeltoernooien in de indoorhal. Schippers won twee jaar geleden zilver op de 60 meter in het Amerikaanse Portland, Hassan veroverde daar zelfs het goud op de 1500 meter. Meerkamper Sintnicolaas verzamelde tot dusver goud (EK 2013) en brons (EK 2015) op de zevenkamp. ,,De atleten zijn fit en in vorm, maar dat kan ook niet anders. Je moet al heel goed zijn om je te kwalificeren voor een WK indoor'', aldus Roskam. Hij neemt een betrekkelijk kleine ploeg van acht atleten mee naar de Engelse stad. ,,Een groep van beperkte omvang, maar dat komt omdat veel atleten het indoorseizoen overslaan en zich richten op het buitenseizoen.''

'60 meter is een loterij'

Een medaille halen op de 60 meter is moeilijker dan gedacht, zegt Schippers. ,,De afstand is zo kort, het kleinste foutje in de eerste 30 meter betekent dat je gezien bent. Het is een loterij'', aldus de tweevoudig wereldkampioene op de 200 meter.



,,Het komt op de 60 meter aan op details en dat vind ik gaaf, maar het is ook spannend en daardoor een uitdaging. In de finale kan het aankomen op duizendsten; het niveau is dit jaar erg hoog en de top zit heel dicht bij elkaar'', aldus de Utrechtse atlete, die afgelopen weekeinde haar achtste Nederlandse indoortitel veroverde in een tijd van 7,09.



Zeker acht andere atletes hebben deze winter ook rond die tijd gelopen, met de Amerikaanse Javianne Oliver als snelste met 7,02. ,,Daarom is het lastig te zeggen dat ik voor goud ga. Het wordt belangrijk de finale te halen en daar mijn beste race van het seizoen te lopen. Als dat lukt, is een medaille mogelijk.''