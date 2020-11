KNGU begrijpt zorgen bij oud-turnsters na versoepelingen ordemaatregelen

Door Rik Spekenbrink



Dat zegt de KNGU in een reactie op de verhalen van vier oud-turnsters tegenover deze site. Die vinden de versoepelingen, gisteren aangekondigd nog tijdens het lopende onderzoek naar structureel en grootschalig turnmisbruik, een verkeerd signaal. ,,Wij begrijpen dat dit vragen en zorgen oproept bij oud-turnsters”, meldt de bond. ,,Een ordemaatregel wordt genomen voor de periode waarin dit noodzakelijk wordt geacht. Hierin vertrouwt de KNGU op de expertise van de aanklager van het ISR, die inzicht heeft in alle meldingen en het verloop van het onderzoek. De KNGU heeft dat inzicht niet. Gezien het feit dat we niet alle betrokkenen in een onderzoek kennen, kunnen we hen ook niet vooraf informeren over een versoepeling van een ordemaatregel.”