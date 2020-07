KNGU in spagaat na rel rond Vincent Wevers: behouden of wegsturen?

Door Rik Spekenbrink



‘Wij roepen de KNGU op om de ingeslagen weg niet te blokkeren of af te breken’. Eigenlijk zeggen de turnsters uit het Nederlands team in hun gezamenlijke statement van maandagavond tegen de bond: zet Vincent Wevers niet uit zijn functie. Ze herkennen zich niet in het geschetste beeld van de trainer, die de afgelopen dagen werd beschuldigd van fysieke en geestelijke mishandeling. ‘Vroeger was er ruimte voor fysieke en mentale geselingen, dit behoort wat ons betreft tot het verleden’, schrijven de turnsters, van wie regerend olympisch kampioene Sanne Wevers, de dochter van, de meest prominente is.



KNGU-directeur Marieke van der Plas zei eerder deze maand in Trouw juist dat haar sport door een ‘pedagogische wasstraat’ moet, en niet te willen wegkijken van de verhalen van slachtoffers. Het was tijd voor cultuurverandering. En dat was nog voor de beerput openging, de afgelopen dagen. Nu zou die cultuurverandering een flink sportief offer kunnen vragen.



Turnmisbruik was al een hoofdpijndossier voor de gymnastiekunie, maar nadat oud-turnster Joy Goedkoop zondag bij Studio Sport haar ervaringen met Wevers (en in mindere mate ook bondscoach Gerben Wiersma) deelde, zijn alle ogen gericht op de bond en haar bekendste trainer, de Coach van het Jaar in 2016. Goedkoop vertelde als jonge turnster in Oldenzaal door Wevers te zijn geschopt en geslagen en op dagelijkse basis te zijn gekleineerd. Oud-pupillen van Wevers Wyomi Masela en Ayla Wilbrink zeiden zich deels te herkennen in het verhaal van Goedkoop, maar niet waar het ging om fysieke mishandeling.