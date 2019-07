Knipping verrast met supertijd en mag naar Spelen

Wereldkam­pi­oen Van Gendt: ‘Sta je daar half jaar later met een truitje’

0:19 Vijf minuten voor hij het podium op moest als nieuwe wereldkampioen BMX, zat Twan van Gendt stilletjes en in gedachten op een plastic stoeltje voor zich uit te kijken. Een laatste moment met zichzelf voor hij de regenboogtrui omgehangen kreeg. Wie weet waar de in Kerkdriel wonende Bosschenaar in nog geen jaar tijd vandaan is gekomen, begrijpt dat de 27-jarige BMX’er in Zolder even wat tijd nodig had om te beseffen wat hij gedaan had.