Kogelstootser Jessica Schilder met Nederlands record bovenaan wereldranglijst

Schilder stootte vorig weekeinde 19,26 meter en verbeterde daarmee het 24 jaar oude Nederlands indoorrecord van Corrie de Bruin, die in 1998 in Valencia het record op 18,97 meter had gezet. De 22-jarige viervoudig Nederlands kampioene kwam in het Omnisport bij haar eerste poging al verder dan ooit met 19,48. In haar tweede poging landde de 4 kilo zware kogel nog verder.