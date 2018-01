Koploper Boston Celtics lijdt derde thuisnederlaag op rij

Geen Spelen voor snowboarder De Blois

21 januari Snowboardcrosser Glenn de Blois komt niet in actie op de Olympische Winterspelen. De 22-jarige Westlander eindigde in de wereldbekerwedstrijd in het Turkse Erzurum als vijftiende en dat was niet goed genoeg om zich te plaatsen voor Pyeongchang. Een positie in de top acht was daarvoor noodzakelijk. De wedstrijd in Turkije was zijn laatste kans om zich te kwalificeren.