Koploper Toronto Raptors verliest weer

Video Handbal­sters zetten grote stap richting halve finale

9 december Dominantie, gebalde vuisten in rap tempo euforisch in de lucht en Nederlands beste speelster, tevens aanvoerster, Nycke Groot die al binnen zeven minuten geblesseerd van het veld moest. De eerste wedstrijd uit de hoofdronde van het EK tegen favoriet Roemenië was op allerlei fronten verrassend. Het leek vooraf een zware kluif, maar het werd zondagavond in Nancy 29-24 voor Nederland.