Korrel mist EK judo in Tsjechië door knieblessure

Naomi van Krevel (-52 kg), Sanne Verhagen (-57 kg), Ivo Verhorstert (-66 kg) en Simeon Catharina (-100 kg) zijn aan de selectie toegevoegd. Eerder wees de JBN al twaalf judoka’s aan: Geke van den Berg (-63 kg), Juul Franssen (-63 kg), Sanne van Dijke (-70 kg), Kim Polling (-70 kg), Guusje Steenhuis (-78 kg), Marhinde Verkerk (-78 kg), Tornike Tsjkadoea (-60 kg), Frank de Wit (-81 kg), Noël van ’t End (-90 kg), Jesper Smink (-90 kg), Henk Grol (+100 kg) en Roy Meyer (+100 kg).



De JBN heeft de Nederlandse deelname aan de EK nog niet officieel bevestigd. Het bestuur wacht eerst nog de diverse coronaprotocollen van de Europese judobond af. ,,Een van de belangrijkste onderdelen hiervan is het medisch protocol als het gaat om blessures, waaronder toezeggingen over toegang tot de ziekenhuiszorg die ook in Tsjechië onder grote druk staat. Ook ontwikkelingen in de komende weken kunnen aanleiding geven om niet af te reizen naar de EK”, liet de JBN weten.



De geselecteerde sporters zijn vrij om te bepalen of ze wel of niet willen deelnemen aan de EK in Praag.