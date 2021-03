Koster naar finale 3000 meter, diskwalificatie voor Vastenburg

EK indoorMaureen Koster heeft zich geplaatst voor de finale van de 3000 meter op de Europese kampioenschappen indooratletiek in het Poolse Torun. De 28-jarige Koster liep in haar serie naar de vierde plaats en dat was goed voor directe kwalificatie voor de finale op vrijdagavond. Ze liep een tijd van 8.56,91.

Koster heeft een goed indoorverleden. Ze behaalde brons op de 3000 meter op de EK indoor van 2015 en werd vierde op de WK indoor in 2016. Dit jaar wilde ze eigenlijk geen indoorwedstrijden lopen, maar zich richten op de weg. Omdat door het coronavirus bijna nergens wegwedstrijden zijn, koos ze toch voor races in de indoorhal.



De wedstrijdprikkel op de 3000 meter heeft ze nodig voor het buitenseizoen. Koster wil zich plaatsen voor de Olympische Spelen in Tokio op de 5000 meter. Op de Spelen van Rio in 2016 deed ze mee op de 1500 meter en werd ze uitgeschakeld in de series.

Jip Vastenburg is kort na de series van de 3000 meter bij de EK indooratletiek in het Poolse Torun gediskwalificeerd. De 26-jarige atlete had volgens de wedstrijdleiding op een moment in de race niet goed in de binnenbaan gelopen; ze overschreed de witte lijn aan de binnenzijde en dat is tegen de regels. Een teleurstelling voor de atlete, want ze had zich overtuigend geplaatst voor de finale. Ze liep naar de derde plaats in haar serie in een persoonlijk record van 8.52,72.

Schilder ook naar finale

Jessica Schilder is erin geslaagd zich te kwalificeren voor de finale van het kogelstoten bij de EK indoor in het Poolse Torun. De 21-jarige Volendamse kwam tot een afstand van 18,48 meter, een dik persoonlijk record. Ze eindigde met die afstand als vijfde in de kwalificatie. Schilder miste op 2 centimeter de limiet voor de Olympische Spelen in Tokio.



De kogelstootster veroverde vorige maand op de NK indoor de Nederlandse titel met 18,19. Dat was toen 1 centimeter onder de limiet voor Torun, maar omdat Schilder wel voldeed aan de inschrijfnorm van de Europese bond, besloot de Atletiekunie haar toch op te nemen in de equipe voor de Europese titelstrijd.

,,2 centimeter van de olympische limiet af is even zuur nu, maar met die 18,48 ben ik dik tevreden”, zei Schilder na afloop met twee vingers veelbetekenend in de lucht. ,,Het was mijn derde poging en omdat ik niet zeker wist of ik de finale al had gehaald, probeerde ik met alles wat ik in me had een goede stoot uit te persen. Ik had niet verwacht dat ie zo ver zou komen.”

Schilder en haar trainer ontdekten na de NK dat er een foutje zat in haar draaitechniek. ,,Ik heb er een week lang op geoefend om het eruit te krijgen. Het ging goed hier, de wedstrijdspanning hielp ook mee. Ik hoop in de finale nog verder te stoten, maar ik heb nu al een dik persoonlijk record en het is even afwachten hoe het lichaam reageert.”.

Volledig scherm Vastenburg op archiefbeeld tijdens het EK in Amsterdam, 2016. © AP