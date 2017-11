Kremlin staat gestrafte sporters in dopingschandaal Sotsji bij

Zwemster Van der Meer is zwanger en mikt op WK 2019

12:21 Zwemster Maud van der Meer zet haar topsportcarrière tijdelijk stop. Van der Meer is zwanger en verwacht in juni haar eerste kind. De 25-jarige zwemster blijft wel onderdeel van de nationale trainingsgroep in Eindhoven en wil zodra ze is bevallen haar zwemcarrière weer oppakken.