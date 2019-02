Kristallen bollen voor Shiffrin en Hirscher

,,Ik wist dat ik hier niet de snelste was, maar ik ben wel de meest constante skiester’', zei Shiffrin, die in de finale de Duitse Christina Geiger twee keer klopte. Bij de WK in Åre veroverde ze afgelopen week voor de vierde keer op rij de wereldtitel op de slalom. De Amerikaanse was ook de beste op de super-G. De tweevoudig olympisch kampioene won het slalomklassement in de wereldbeker ook in 2013, 2014, 2015, 2017 en 2018. Shiffrin ligt tevens op koers om voor het derde jaar op rij de algemene wereldbeker te winnen. ,,Maar nu ga ik eerst even de tijd nemen om te herstellen van het WK.’'

Hirscher werd op de parallelslalom in Stockholm in de kwartfinales uitgeschakeld door Ramon Zenhäusern, die over twee runs bijna een halve seconde sneller was dan de man die zondag enkele honderden kilometers noordelijker in Åre zijn wereldtitel op de slalom prolongeerde. De Zwitser versloeg vervolgens ook zijn landgenoot Daniel Yule en rekende in de finale af met André Myhrer, die voor eigen publiek in de fout ging en genoegen moest nemen met zilver.



Hirscher is net als Shiffrin hard op weg om ook de algemene wereldbeker weer te winnen, voor de achtste keer op rij. De 29-jarige Oostenrijker pakte in Stockholm alvast zijn zesde kristallen bol als slalomwinnaar, na 2013, 2014, 2015, 2017 en 2018.