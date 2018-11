'Kromo' en Heemskerk opnieuw te sterk voor Sjöström

Gisteren had Heemskerk Sjöström al geklopt op de 200 meter vrij. De Nederlandse, die vrijdag ook al de beste was op de 400 meter, klokte 1.51,91. Sjöström was exact 1 honderdste langzamer: 1.51,92. Kromowidjojo won de 50 meter vlinder in een persoonlijk record van 24,51, Sjöström zwom in die race naar het zilver in 24,58.