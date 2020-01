Kubacki grijpt eindzege Vierschansentournee

Kubacki was begonnen met derde plaatsen in Oberstdorf en Garmisch-Partenkirchen en eindigde zaterdag als tweede in Innsbruck. In Bischofshofen kwam hij na sprongen van 143 en 140,5 meter tot 300,9 punten. Dat was ruim meer dan de 291 punten van de Duitser Karl Geiger en de 289,4 punten van de Noor Marius Lindvik, die de vorige twee wedstrijden op zijn naam had geschreven. De eerste wedstrijd in Oberstdorf was gewonnen door titelverdediger Ryoyu Kobayashi uit Japan.