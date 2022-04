Kunstrijdster gaat na WK-brons op 16-jarige leeftijd met pensioen

,,Ik begon met schaatsen toen ik vijf was, dus dat is ongeveer elf jaar op het ijs en het zijn krankzinnige elf jaren geweest,” schrijft Liu op Instagram. Op de afgelopen Winterspelen in Peking eindigde ze als zevende.



,,Ik had eerlijk gezegd nooit gedacht dat ik zo veel zou bereiken als ik heb gedaan”, vervolgt ze. ,,Ik ben zo tevreden met hoe mijn schaatscarrière is verlopen. Nu ik mijn doelen in het schaatsen heb bereikt, ga ik verder met mijn leven.”



Liu is ook tweevoudig Amerikaanse kampioen. Haar eerste titel veroverde ze op 13-jarige leeftijd.