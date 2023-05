LA Lakers trakteert titelverdediger Warriors op ruime nederlaag in play-offs NBA

Ranomi Kromowidjo­jo keert terug in zwembad: ‘Ik merkte dat ik als ervarings­des­kun­di­ge goed kan helpen’

Voormalig topzwemster Ranomi Kromowidjojo gaat namens zwembond KNZB talenten begeleiden. De drievoudig olympisch kampioene sloot haar actieve loopbaan in december 2021 af op de WK kortebaan in Abu Dhabi en dacht daarna na over haar toekomst.